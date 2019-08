AfD zet deelstaatvoorzitster uit de partij wegens steun extremistische organisatie

Het Duitse rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) zal zijn topvrouw in de deelstaat Schleswig-Holstein uit de partij zetten. Doris von Sayn-Wittgenstein wordt beschuldigd van steun aan een rechts-extremistische groepering. Ze zal wettelijke stappen ondernemen tegen de beslissing.

Volgens een woordvoerder ligt de motie klaar waarmee de federale partijraad Sayn-Wittgenstein uit AfD kan zetten. De 64-jarige zou de belangen van de partij hebben geschaad door als sponsor op te treden voor “Gedächtnisstätte”. De deelstaat Thüringen heeft die organisatie als een rechts-extremistische groepering bestempeld. “Gedächtnisstätte” wordt ervan beschuldigd de Holocaust te ontkennen en heeft een memoriaal opgericht dat volgens de deelstaat de historische feiten van de Tweede Wereldoorlog onjuist weergeeft.

Sayn-Wittgenstein wil echter van geen wijken weten. Ze wil doorgaan als AfD-leider in Schleswig-Holstein en zal procederen tegen de beslissing. Sayn-Wittgenstein was pas in juni tot partijleider verkozen. Tot er een vervanger is verkozen, worden haar taken overgenomen door ondervoorzitters Joachim Schneider en Roland Kaden.

Fractieleider Jörg Nobis reageerde tevreden op de beslissing. “De beslissing is een belangrijk signaal naar AfD en het publiek: er geldt een rode lijn voor leden van AfD en als je die overschrijdt, eindigt het lidmaatschap - ongeacht de positie die ze bekleden binnen de partij”, aldus Nobis.

Sayn-Wittgenstein werd in december 2017 bijna verkozen tot covoorzitter met Jörg Meuthen. Ze zag toen af van haar kandidatuur nadat huidig covoorzitter Alexander Gauland zichzelf als kandidaat naar voren schoof.