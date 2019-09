Eerst werkte Philippe Geubels (38) in de Colruyt. Daarna werd hij komiek, en in ‘Taboe’ ontpopte hij zich tot interviewer. Met ‘Geub’ heeft hij z’n eerste hoofdrol als acteur beet. “Ik heb zoveel televisiewerk in de agenda staan dat ik pas tegen 2021 weer stand-upcomedy ga doen.”