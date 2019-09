Het nieuwe tv-seizoen gaat eindelijk van start: hier kijken wij naar uit

Vanaf maandag is het weer vègen op uw beeldbuis: dan zetten de Vlaamse tv-zenders met z’n allen hun offensief op uw oogbal in. Wij grasduinden alvast door de programmatie voor het nieuwe tv-seizoen, en kozen er de programma’s uit waarvoor u nu al best uw digicorder instelt. Zeg niet dat u niet gewaarschuwd was!