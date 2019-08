Bocholt VV gaat van start met G-voetbal

Bocholt - Bocholt VV start vanaf seizoen 2019-2020 met G-Voetbal. De G-wolves van de club konden afgelopen dinsdag terecht op de Damburg voor een eerste kennismakingstraining plaats voor kinderen tot 14 jaar.

"Wij zijn als club heel erg overtuigd van de meerwaarde van een G-voetbalwerking, en dus van een G-Voetbalteam in onze club", klinkt het bij Bocholt VV. "We vinden het belangrijk dat kinderen en ouderen met een beperking niet alleen passief kunnen genieten van en supporteren voor hun favoriete voetbalteam, maar vooral ook actief deel kunnen nemen aan trainingen én wedstrijden. G-voetbal is niet louter beperkt tot sportieve activiteiten, maar is ook een middel tot integratie in een sportieve samenleving."

Daarnaast leert sporten in clubverband mensen met een beperking ook zelfstandiger te zijn en leert het hen om te gaan met regels, aldus de club. Bocholt VV wil vooral een nuttige én leuke vrijetijdsbesteding bieden aan mensen met een beperking.

Ken je nog kinderen en/of jongvolwassenen die interesse hebben in G-Voetbal? Of ken je mensen die ons willen helpen in onze werking? Stuur dan een mail naar g-wolves@bvvjeugd.be