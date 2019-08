Karl Lagerfeld krijgt een eigen prijs

Het Franse luxeconglomeraat LVMH introduceert een nieuwe prijs. Die award wordt opgehangen aan de naam van Karl Lagerfeld, de ontwerper die in februari overleed. Dat meldt modesite WWD.

De betreurde designer Kar Lagerfeld zal jaarlijks gevierd worden met een eigen modeprijs. Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) herdoopt de oorspronkelijke ‘Special Prize’, dat het conglomeraat uitreikt aan beloftevolle ontwerpers, als de ‘Karl Lagerfeld’-prijs. Wie de award wint, ontvangt 150.000 euro en komt een jaar onder begeleiding te staan van een team experts binnen het modebedrijf. De eerste winnaar wordt op 4 september bekendgemaakt in de Fondation Louis Vuitton.

“Karl Lagerfeld is sinds de lancering in 2014 bij de prijs betrokken”, zegt Delphine Arnault, directeur en vicepresident van Louis Vuitton aan WWD. “Hij was er vanaf de eerste dag mee bezig en vervoerde iedereen met zijn enthousiasme, energie en zijn passie voor mode. We zullen die waardevolle momenten altijd koesteren.”