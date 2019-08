Hasselt Danst(e) voor de laatste keer op het Groenplein

Hasselt-Centrum

Hasselt - Met een laatavonddanssessie sloot het Feestcomité haar reeks Hasselt Danst af. Het werd dan ook een topeditie met lijndans, de chachacha en een demo stijldans. De planken bleven bezet tot 23 uur en op de terrassen zwoegden de obers om iedereen aan drank en eten te helpen.

De lijndansers zetten hun beste beentje nog een voor onder leiding van Anny. Even later werd Anny door schepen Habib El Ouakili in de bloemen gezet voor haar verdienste. Frank en Chantal leerden de Hasselaren de chachacha met veel technisch gehaper met de geluidsinstallatie. De hulp van de band Swing Along bracht echter soelaas en Frank kon eindelijk zijn ding doen. Swing Along, lang geen onbekenden bij Hasselt Danst, zou trouwens de rest van de avond de muziek van het ‘Bal Populaire’ verzorgen.

Het Feestcomité liet Melissa Vandenhove en Michel Lamine, twee stijldansers die bovendien Belgisch kampioen in de reeks 35+ werden, aantreden voor enkele schitterende demo’s. Om de trouwe dansers van Hasselt Danst te belonen, werd beroep gedaan op Orde van de Hasseltse Speculaas. Voor iedereen die een volledig gestempelde kaart kon tonen, had de Orde een zakje met authentieke Hasseltse speculaas voorzien.