Nederlandse politie brengt vrouw naar huis na mislukte date op het strand: “Zonder portemonnee, in haar badpak”

Het takenpakket van de Nederlandse politie kent geen grenzen: agenten van kustgemeente Katwijk moesten afgelopen weekend een vrouw naar huis brengen die door haar date was achtergelaten in de duinen.

Het is de politie van Katwijk zelf die het verhaal beschrijft op hun Facebookpagina. Een vrouw had een man leren kennen via een datingsite en de twee hadden afgesproken om samen een dagje naar het strand te trekken. “Op een gegeven moment moest de man wat uit de auto halen, zei hij. Echter, deze ‘heer’ kwam niet meer terug”, aldus de sarcastische agenten.

De vrouw bleef verweesd alleen achter op het stand “op haar handdoekje, in badpak, op slippertjes, zonder portemonnee en ver van huis.” Ten einde raad contacteerde ze zelf de politie, die de dame “ontredderd aantrof op het strand”. “Omdat andere opties niet wenselijk waren” werd finaal beslist om de vrouw naar huis te brengen. Het is niet geweten waar dat is.

“De politie heeft onder andere als taak om hulp te verlenen aan hen die dat behoeven. Elke casus is dan ook weer anders en vraagt om een nieuwe inschatting. Op zo’n moment maken wij een afweging naar aanleiding van de omstandigheden en de persoon die wij voor ons hebben”, aldus de politie van Katwijk, gevolgd door de hashtag #liefdesverdriet.

Het is niet bekend of de man in kwestie deze week nog iets van zich heeft laten horen.