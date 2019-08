Deze foto’s moeten komaf maken met complexen over acne

De Britse fotografe Sophie Harris-Taylor had als tiener zelf veel last van puistjes en weet dat ze mensen onzeker kunnen maken. Om vrouwen met acne net zelfzekerder te maken, nodigde ze dames met het huidprobleem uit in haar fotostudio. Het resultaat? Een Londense tentoonstelling met beelden van vrouwen die hun acne niet langer verbergen.

Sophie Harris-Taylor contacteerde twintig vrouwen die zonder make-up op hun gezicht en decolleté voor haar lens wilden poseren. “Ik wilde een reeks maken die vrouwen in staat stelt om van hun huid te houden, ongeacht de conditie ervan”, legt ze uit in de Britse krant Metro.

“In mijn tienerjaren en als twintiger heb ik last gehad van een ernstige vorm van acne. Ik was ongelofelijk zelfbewust en verlangde naar een ‘normale huid’. Die ‘normale huid’ wordt ons getoond in alle beelden die we in de media te zien krijgen. We geloven dat de vrouwen een perfecte huid hebben, maar dat is niet het geval.”

“Veel dames hebben last van acne, rosacea of eczeem, maar de meesten voelen zich geneigd om een ‘masker’ van make-up te dragen. Ze verstoppen eigenlijk wat hen uniek maakt. Vandaar wilde ik dat deze prachtige vrouwen trots hun huid met imperfecties toonden.” De reeks eerlijke foto’s krijgt de naam Epidermis mee en wordt van 6 tot 13 september tentoongesteld in de Francesca Maffeo Gallery in Londen.