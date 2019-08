De vakantie is voorbij, ook in de F1. Na drie weekends zonder GP heeft het circus zijn tenten opgeslagen op Spa-Francorchamps, voor velen het mooiste circuit ter wereld. Spa is het langste circuit op de kalender - 7.004 meter - en heeft ook het grootste hoogteverschil - 100 meter. Het is een absolute klassieker, zo eentje waar de bochten namen hebben in plaats van nummer.