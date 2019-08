Vakantie van Verstappen is voorbij: “Benieuwd of Pouhon plankgas gaat”

Francorchamps -

Ook voor Max Verstappen is de zomervakantie voorbij. Sinds de GP van Hongarije en zijn twee zeges in vier wedstrijden was de Maaseikenaar op vakantie in de VS. Met zijn vriendin Dilara Sanlik bezocht hij de westkust. Daarna ging hij joggen en golfen met Ruud Gullit en bracht hij een bezoek aan de Max Verstappen Store in Swalmen, nabij Roermond. Maar vanaf donderdag wordt hij op Francorchamps verwacht voor het tweede deel van het seizoen.