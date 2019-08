Bradley Cooper laat zijn snor staan

De Amerikaanse acteur Bradley Cooper heeft zijn stoppelbaardje vaarwel gezegd. Hij gaat voortaan door het leven met een dikke snor, zo blijkt uit recente foto’s.

Bradley Cooper, onder meer bekend van ‘The Hangover’-films, heeft in het dagelijkse leven meestal een verzorgd stoppelbaardje. Occasioneel scheert hij zijn gezicht glad, maar nu koos hij voor een totaal andere look: een dikke snor, die doet denken aan de typische pornosnorren uit de jaren 70.

De snor zou volgens de Amerikaanse pers geen vrijwillige keuze zijn. Cooper maakt zich momenteel op voor twee nieuwe films: ‘Atlantic Wall’, die gaat over het leven van een Amerikaanse soldaat, en ‘Nightmare Alley’, een herwerking van de gelijknamige film van Guillermo del Toro uit 1947.

Cooper zijn nieuwe look werd afgelopen weekend voor het eerst gezien. De 44-jarige acteur, die aan het scheiden is van het Russische topmodel Irina Shayk , ging naar de winkel met dochter Lea op de arm. Niet alleen de snor is nieuw. Ook zijn kapsel is veranderd. Zijn haar is opgeknipt aan de zijkanten, terwijl het voorheen altijd halflang was.