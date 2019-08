Kevin De Weert reageert na schorsing bij Lotto-Soudal: “Uiting van acht maanden frustratie”

Lotto-Soudal zette dinsdagavond performance manager Kevin De Weert met onmiddellijke ingang op non-actief. Aanleiding was een incident vorige vrijdag voor de start van de Vuelta. De ex-bondcoach zou in dronken toestand het rennershotel in Torre del Pla zijn binnengekomen. “Een uiting van acht maanden frustratie”, zegt De Weert.