Spaanse populaire vakantiebestemming Malaga getroffen door tornado

De Spaanse provincie en populaire vakantiebestemming Malaga werd maandag getroffen door een windhoos die werd vergezeld door stormweer en hevige regenbuien. De tornado ging flink tekeer in het stadje Campillos, beschadigde olijfbomen en verwoestte daken van loodsen in de industriezone. Er zouden ook zeventig geiten om het leven zijn gekomen toen hun stal instortte. De lokale overheid kondigde tot dinsdagavond ‘code geel’ af en is momenteel druk bezig met het opmeten van de schade. Er zouden geen menselijke slachtoffers zijn gevallen onder de toeristen en inwoners van de provincie.