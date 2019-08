‘Slim’ seksspeeltje helpt waar nodig bij erotische verhalen

Er is een nieuw seksspeeltje op de markt: Vibease. Het lijkt op een doorsnee vibrator, maar het ‘slimme’ speeltje kan dankzij een digitale connectie met trillingen reageren op zinderende passages in erotische verhalen.

Het Australische speeltje van het gelijknamige bedrijf is het eerste ter wereld dat is ontwikkeld om fysieke en mentale stimulatie te garanderen in bed, maar ook in de douche of in het bad wegens waterproof. Hoe het werkt? Je kunt de vibrator via Bluetooth verbinden met de zogenoemde Fantasy-app van Vibease. Eens verbonden, dan synchroniseert het speeltje met erotische verhalen in de app om op de juiste momenten te trillen. Hoe intenser het verhaal, hoe intenser de trillingen worden.

Voor twee

Koppels kunnen er ook mee aan de slag. Het bedrijf heeft ook een Intimate-app gemaakt voor wie in een langeafstandsrelatie zit. De vibrator kan hierdoor door beide geliefden worden bediend om realistische sensaties te creëren. Hierbij hoort ook een platform voor privéberichtjes, waar koppels de pikante stemming kunnen aanwakkeren. Het speeltje is te koop via de officiële site voor omgerekend 54 euro en wordt ook in ons land geleverd.