Vrouwelijke fan is wel erg blij met shirtwissel op hete US Open, maar niet iedereen kan lachen met haar reactie

Het is altijd warm op de US Open en dat is dit jaar niet anders. En daar zijn sommige (vrouwelijke) fans niet rouwig om want dan moeten de heren tennissers wel eens van shirt wisselen. In een filmpje dat al meer dan een miljoen keer werd bekeken op Twitter is te zien hoe een vrouw zodanig onder de indruk is van de Spanjaard Feliciano Lopez dat ze er prompt een foto van neemt.