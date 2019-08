Ontdek alles over het nieuwe voetbalseizoen in onze Limburgse Voetbalgids

KU Leuven heeft zopas het wetenschappelijke bewijs geleverd: Lionel Messi is beter dan Cristiano Ronaldo. U kan die toogdiscussies dus staken, de KUL berekende met een wiskundig model dat de Portugees vaak scoort, maar de Argentijn beslissender is gedurende heel de wedstrijd. Voilà, nu die kwestie van de baan is, kunnen we ons concentreren op wat écht belangrijk is: het voetbal in de amateur- en provinciale reeksen!

We poneren het enigszins schertsend, maar we menen het met hart en ziel als we van de daken schreeuwen dat de lagere reeksen ons erg nauw aan het hart liggen. Dat bewijzen we al tientallen jaren lang ...