Tram gaat volledig uit de sporen en boort zich in gevel flatgebouw

In Deurne, provincie Antwerpen, is dinsdagavond een dertig meter lange tram ontspoord en tegen een gevel van een appartementsgebouw terechtgekomen. Daarbij zijn de trambestuurder en drie passagiers gewond geraakt. “Het leek wel een aardbeving”, getuigt een bewoner van het gebouw. Er zal vandaag zeker nog ernstige hinder zijn, zowel in de buurt om de tram weg te takelen en het gebouw te stutten, als op de tramlijnen 4 en 9.