John Urff uit Heerlen is voor de 27ste keer op rij in Francorchamps. “Ik was negen jaar toen ik voor het eerst meekwam met mijn oma en opa. Zij zijn er intussen niet meer, oma is in november overleden, opa al eerder. Maar elk jaar hangen we op de camping bloemen voor hen. Hun asse hebben we hier op Francorchamps uitgestrooid, zoals zij het gevraagd hadden.”