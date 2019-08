Instagram krijgt een eigen messenger: ‘Threads’

Facebook werkt momenteel aan een messenger-app voor Instagram. De applicatie heeft als werktitel ‘Threads’ en zal een zogenaamde ‘companion app’, losstaand dus, voor Instagram zijn. Dat meldt The Verge.

Instagram-gebruikers kunnen vandaag al privéberichten en foto’s naar elkaar sturen, maar ‘Threads’ moet die ervaring verfijnen. Ze zullen info over hun locatie, hun status en zelfs hun batterijpercentage kunnen delen met hun Instagram-volgers. Ook zal je Instagram-stories van je vrienden kunnen bekijken vanuit Threads. The Verge meent, op basis van gelekte screenshots die de website in handen kreeg, dat de focus van Threads wel degelijk ‘berichten, communicatie en messaging’ zal zijn. Volgens de site wil Facebook de Instagram-gebruikers zonder Facebook-account ook een messenger-ervaring aanbieden. Vooral jonge gebruikers keren Facebook alsmaar vaker de rug toe, vanwege de vele privacyschandalen, maar zien in Instagram geen gram, ook al is het eigendom van Facebook. Wanneer Threads beschikbaar zal zijn, is niet bekend.