Laakdal - In de Grensstraat in Veerle (Laakdal) is dinsdagavond een fietser om het leven gekomen.

De man kwam om een onbekende reden ten val. De hulpdiensten hebben getracht hem te reanimeren, maar het slachtoffer is ter plaatse overleden. Het parket stuurde een onderzoeksteam om de juiste omstandigheden na te gaan. Dat moet duidelijk maken of de man betrokken is geweest in een ongeval, al dan niet met een andere partij.