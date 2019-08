Vierdeklasser kegelt Crystal Palace uit League Cup: Christian Benteke trapt beste kans op deklat

Foto: Action Images via Reuters

Christian Kabasele heeft zich dinsdagavond met Watford geplaatst voor de zestiende finales van de League Cup. “The Hornets” versloegen derdeklasser Coventry met 3-0. Crystal Palace werd uitgeschakeld door vierdeklasser Colchester na strafschoppen. Ook tweedeklasser Fulham (Denis Odoi) ligt eruit. Stoke City bekert met Thibaud Verlinden wel voort.

Voor Kabasele waren het zijn eerste speelminuten bij Watford in het nieuwe seizoen. De centrale verdediger zit in de Premier League steevast op de bank, maar krijgt dus wel zijn kans in de beker. De Rode Duivel beleefde tegen Conventry een rustige avond en zag Sarr (37.), Janmaat (56.) en invaller Penaranda (69.) de doelpunten scoren.

Bij Crystal Palace mocht Benteke de wedstrijd volledig afwerken, maar de Rode Duivel kon zijn ploeg geen overwinning bezorgen tegen vierdeklasser Colchester. Benteke trapte op het halfuur de beste kans op de deklat. Dat zou “The Eagles” uiteindelijk duur komen te staan. Er werd niet gescoord in de reguliere speeltijd, waardoor strafschoppen uitsluitsel moesten brengen. Daarin bleef Colchester foutloos. Benteke scoorde wel, maar Townsend faalde vanop 11 meter.

Ook voor Fulham, degradant uit de Premier League, zit het verhaal in de Carabao Cup er al op. Zonder Denis Odoi, die op de bank bleef, verloren “The Cottagers” met 0-1 van Southampton. Beter nieuws was er voor tweedeklasser Stoke City, dat reeksgenoot Leeds United klopte. Na de reguliere speeltijd gaf het scorebord 2-2 aan, maar de penaltyreeks werd beslist in het voordeel van Stoke. Thibaud Verlinden kwam niet van de bank bij Stoke.