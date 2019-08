Lichaam Francis Zwarts niet teruggevonden

De opgravingen die maandag en dinsdag zijn uitgevoerd om het lichaam van de verdwenen geldkoerier Francis Zwarts te vinden, hebben niets opgeleverd. Dat meldt het Brusselse parket dinsdagavond.

“Het was voor ons belangrijk om, al was het maar uit respect voor de familie, alle deuren te sluiten, maar dat is ditmaal helaas vruchteloos gebleken”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Hopelijk duiken er in de toekomst andere elementen op die wel leiden tot de antwoorden waar de familie al 37 jaar naar zoekt.”

De opgravingen gebeurden op basis van aanwijzingen van de beruchte gangster Robert Beijer. In 2010 liet Beijer al weten dat hij de begraafplaats van Zwarts wist liggen, maar wilde die enkel prijsgeven in ruil voor een andere identiteit. Madani Bouhouche, een ex-rijkswachter die vaak in één adem genoemd wordt met de Bende van Nijvel, werd veroordeeld voor de roofmoord.

Francis Zwarts verdween op 25 oktober 1982. De jonge geldkoerier – toen net vader geworden – werkte voor Sabena en zou die dag met een bestelwagen een lading diamanten, dertig goudstaven, twaalf dure uurwerken en tientallen goudstukken van een vliegtuig naar een kluis op de luchthaven overbrengen. Onderweg werd hij tegengehouden. De bestelwagen werd later teruggevonden aan een publiek stort in Diegem. De lading was verdwenen en ook van Zwarts was er geen spoor.