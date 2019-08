Partijvoorzitters weer samen aan tafel

Voor het eerst sinds eind juli zitten de partijvoorzitters weer aan één tafel. De informateurs leggen hen woensdag hun ontwerpnota voor, en er zou over de begroting worden gepraat.

Het is van eind juli geleden dat de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders (MR) de voorzitters van de partijen die niet hebben gekozen voor oppositie of tegen wie geen veto bestaat, fysiek in dezelfde ruimte bijeenkregen.

Veel leverde het overleg tussen N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A, Groen, PS en MR) toen niet op. De informateurs lichtten hun ontwerpnota toe, die de uitdagingen voor een volgende federale regering moet oplijsten. Maar echt onderhandeld werd er toen niet.

Sindsdien werd er wel vergaderd, maar niet met alle partijvoorzitters samen. Daar komt woensdag verandering in. Er komt morgen een tweede vergadering van alle voorzitters samen, bevestigen verschillende bronnen. De informateurs willen hun de verder afgewerkte nota voorleggen. Onder meer de begroting zou ter sprake komen.

De informatieopdracht van Vande Lanotte en Reynders komt zo in de laatste fase. Op 9 september leggen ze hun rapport voor aan de koning. Dan is het allicht aan de opvolgers. In elk geval Didier Reynders moet de fakkel doorgeven. Hij is aangewezen tot Europees commissaris en moet dringend beginnen te studeren.