‘Kartonnen dozen’ van Tom Lanoye wordt verfilmd

‘Kartonnen dozen’, zowat de meest gelezen en geprezen roman van Tom Lanoye (61), wordt verfilmd. Regisseur Bavo Defurne (48), de maker van ‘Noordzee, Texas’, heeft van Lanoye toestemming gekregen om aan de slag te gaan met zijn biografische boek. Het is al de vierde keer dat een werk van Lanoye naar het grote scherm vertaald wordt.

Het is vaste kost voor scholieren, en zou niet misstaan in die Vlaamse canon waar Tom Lanoye zelf zo wantrouwig tegenover staat. Dus krijgt Kartonnen dozen, één van Lanoyes bekendste werken, een filmversie. Die wordt gedraaid door Bavo Defurne, de regisseur van Noordzee, Texas. Samen met zijn partner en filmproducent Yves Verbraeken heeft hij persoonlijke toestemming van Lanoye gekregen om Kartonnen dozen te bewerken voor het witte doek.

“Kartonnen dozen is een meesterwerk dat zeker een verfilming waard is”, zegt Defurne. “Het is intens, ontroerend, brutaal, romantisch en vaak knotsgek. Het boek is een van mijn eerste liefdes. Dus het blijft me inspireren. Ik ben apetrots dat Tom toestemming heeft gegeven.”

Drie films, één tv-serie

Kartonnen dozen, dat al meermaals werd herwerkt tot theaterstuk, is een deels biografische roman uit 1991 die Lanoye baseerde op zijn jeugdjaren. Het verhaal focust op zijn opvoeding, zijn eerste liefde en het ontdekken van zijn homoseksualiteit. Samen met Een slagerszoon met een brilletje (1985) en Sprakeloos (2009) vormt Kartonnen dozen Lanoyes zogenaamde ‘Wase trilogie’.

Het is al de vierde keer dat een roman van Lanoye verfilmd wordt. In 1996 nam Jan Verheyen zijn debuut Alles moet weg onder handen, in 2017 regisseerde Hilde Van Mieghem Sprakeloos met Stany Crets en Viviane De Muynck. En het boek Het derde huwelijk kreeg vorig jaar een Franstalige filmversie, Troisièmes noces. In 2011 werd Lanoyes Monster-trilogie al bewerkt tot de televisiereeks Het goddelijke monster op Eén.

“Nog veel werk”

Over de cast, de draaiperiode en een geplande verschijningsdatum is nog niets bekend. “Er is nog veel werk aan de winkel”, zegt regisseur Bavo Defurne. Intussen zit Lanoye niet stil: dinsdagavond gaat zijn 25ste toneelstuk Wie is bang, met Els Dotterdottermans en haar echtgenoot Han Kerckhoffs in de hoofdrollen, in première op het Zeeland Nazomerfestival in Nederland.