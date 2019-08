Beerschot plukt doelman De Smet weg bij KV Kortrijk

Beerschot heeft doelman Jarno De Smet gecontracteerd voor een seizoen, zo maakten de Ratten dinsdag bekend. De twintigjarige keeper overtuigde de technische staf tijdens een testperiode en komt over van KV Kortrijk.

De Smet genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, dat hem in 2017 naar Lommel zag vertrekken. Een jaar later tekende de jeugdinternational een tweejarig contract in Kortrijk, maar ook daar kwam hij niet aan spelen toe.

“Ik hield een heel goed gevoel over aan mijn testperiode bij Beerschot. Er werd op een hoog niveau getraind en de staf gaf me vertrouwen. Het is een eer om te kunnen tekenen bij een club met de naam en faam van Beerschot. Het is nu aan mij om me te bewijzen en ervaring op te doen aan de zijde van een ervaren doelman als Mike Vanhamel”, reageerde De Smet, die de vierde doelman wordt op het Kiel.