‘Fietsen door de bomen’ en ‘fietsen door het water’ kennen we al. Maar woensdag kan u in Hasselt ook een tochtje maken langs de lelijkste huizen.

De fietstocht is een initiatief van de Fietsbar in Hasselt. “We fietsen langs ‘ugly Belgian houses’ of opmerkelijke Hasseltse huizen”, klinkt het in een openbaar Facebook-evenement. “De huizen zijn stuk ...