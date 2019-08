Thuis in voetbal en acteren: Reppel-coach en zoon klaar voor nieuw seizoen

De echte fans kijken er al enkele maanden naar uit, maar over enkele dagen begint het echt: het nieuwe seizoen. Niet alleen in de Limburgse voetbalreeksen wordt de competitie opnieuw afgetrapt, ook de populaire Eén-soap ‘Thuis’ komt straks weer op de buis. De familie Lemmens uit Heusden-Zolder speelt in béide een rol. Vader Frank (53) is coach van tweedeprovincialer Reppel, zoon Lennart (22) neemt in ‘Thuis’ de rol van Stan voor zijn rekening. “Het is raar om je eigen hoofd op een brooddoos te zien staan”, lacht Lennart.