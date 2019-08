‘Thuis’-actrice Leen Dendievel: “Als Bart De Pauw me vraagt voor een nieuwe serie, dan doe ik meteen mee”

Opmerkelijke stellingname van actrice Leen Dendievel (35): in een podcast zegt de ‘Thuis’-ster dat ze geen graten zou zien in een samenwerking met Bart De Pauw (51). “Als hij me morgen vraagt om mee te spelen in een nieuwe reeks, dan hap ik onmiddellijk toe.” Over schuld en onschuld in de #MeToo-affaire rond De Pauw spreekt ze zich niet uit. “Maar hij blijft een goede tv-maker.” Zo is Dendievel de eerste bekende figuur buiten De Pauws entourage die het voor de tv-maker opneemt.

Goede vrienden als Tom Lenaerts, Jan Verheyen, Jeroen Meus en Ben Segers namen het al openlijk op voor Bart De Pauw, nadat hij in november 2017 werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Verschillende vrouwen stapten toen met verhalen over stalking en schunnige sms'jes naar de VRT, dat besliste om te breken met De Pauw. Sindsdien zit de tv-carrière van het brein achter Schalkse ruiters, Het geslacht De Pauw en Twee tot de zesde macht in het slop.

Voor het eerst spreekt een collega zonder nauwe banden met De Pauw zich uit over die stilstand: Thuis-actrice Leen Dendievel. In de podcast van komiek Alex Agnew neemt ze het op voor De Pauw.

“Wie fouten maakt, moet boeten”, zegt Dendievel tijdens een gesprek over de #MeToo-affaire, waarin Hollywoodsterren als Woody Allen en Kevin Spacey werden beticht van seksueel overschrijdend gedrag. “Maar ik kijk nog steeds naar films van Woody Allen, want ik ben een fan. En als morgen It’s showtime van Bart De Pauw verschijnt (door het schandaal werd die serie van De Pauw van het scherm geweerd door de VRT, nvdr.), dan kijk ik daar ook naar. Want die reeks zal ongetwijfeld goed gemaakt zijn. Heeft Bart fouten gemaakt? Waarschijnlijk, maar ik weet dat niet. Als hij me een voorstel doet, dan zeg ik meteen toe.”

“Wel bij Woody, maar niet bij Bart?”

De bewuste podcast staat al sinds 19 augustus online, maar Dendievels uitspraken worden nu pas opgepikt. “Ik zal hiervoor wel wat kak over mijn hoofd krijgen”, lacht ze nog in de video. “Ik zie het probleem niet. Als hij iets fout doet, dan zal hij het geweten hebben. Maar waarom zou ik mezelf verbranden als ik in een reeks van Bart De Pauw meespeel? Ik vind hem een goede tv-maker. Ik keek bijvoorbeeld graag naar Het geslacht De Pauw. Als Woody Allen me morgen belt voor een rol in zijn film, dan zou iedereen me gek verklaren als ik neen zeg. Maar als Bart De Pauw het vraagt, dan zou ik niet mogen meedoen? Geef toe dat die denkwijze een beetje raar is.”

Ook in november 2017, net na het losbarsten van de zaak-Bart De Pauw, sprak Leen Dendievel zich uit over de affaire. Toen wees ze erop dat sommige acteurs en actrices gebruikmaken van hun seksualiteit om stappen te zetten in hun carrière. Deze keer neemt ze het dus specifiek voor De Pauw op. “Ik ben een actrice”, aldus Dendievel. “Als iemand een goede serie of een goede film maakt, dan wil ik meedoen.”