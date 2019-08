Yellow Tigers naar derde winst op EK volleybal, maar het was pompen of verzuipen tegen Portugal

De Yellow Tigers deden wat van het werd verwacht tegen de zwakke zusjes van Portugal maar putten daar niet meteen het verhoopte vertrouwen uit. Eén set liep het zoals verhoopt, daarna was het pompen of verzuipen. Gelukkig konden ze allemaal zwemmen. Én knokken. Zodat de averij beperkt bleef tot één verloren set: 3-1. En zijn de Belgische volleybalmeisjes meteen mathematisch zeker van een plaats in de achtste finales.