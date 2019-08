Ongelofelijk dat deze man nog leeft na defecte parachutesprong

Dit is Karl, een ervaren BASE-jumper. Op 16 augustus sprong hij van de Monte Brento in Italië. Alles verliep naar gewoonte, maar bij het openen van de parachute gebeurde het ergste. De koorden van zijn parachute geraakten in de knoop. Je ziet Karl nog proberen de koorden vrij te maken, maar de man kan een harde landing niet vermijden.