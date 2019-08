Zo nipt was het: Fabio Jakobsen bezorgt Deceuninck-Quick Step sprintzege in Vuelta na fotofinish

Fabio Jakobsen heeft de vierde etappe in de Vuelta gewonnen. Maar het was érg nipt: na 175,5 vlakke kilometers van Cullera naar El Puig was het wachten op de fotofinish om te zien dat de Nederlander van Deceuninck-Quick Step in de aangekondigde massasprint nét iets sneller was dan Sam Bennett van Bora-hansgrohe. De rode leiderstrui van de Ier Nicolas Roche kwam nooit in gevaar.

Nadat Sam Bennett maandag de eerste massaspurt van deze Vuelta won, waren de sprinters ook in etappe vier aan zet. Het peloton kreeg een hoofdzakelijk vlakke etappe voor de wielen: de Puerto del Oronet, een helling van derde categorie op iets minder dan vijftig kilometer van de finish, was het enige obstakel van de dag.

Jelle Wallays op avontuur

Twee renners gingen vanaf kilometer één samen op avontuur: onze landgenoot Jelle Wallays (Lotto-Soudal), vorig jaar nog ritwinnaar in de Vuelta, en de Spanjaard Jorge Cubero (Burgos-BH).

Wallays en Cubero kregen een maximale voorsprong van zeven minuten, maar in het peloton kwam al snel een georganiseerde achtervolging. BORA-hansgrohe nam het voortouw voor hun snelle man Sam Bennett, terwijl ook Deceuninck-QuickStep haar deel van het werk deed voor Nederlands kampioen Fabio Jakobsen.

Foto: BELGA

Opgave Steven Kruijswijk

Na bijna twee uur koers viel er ook een tweede opgave te noteren, een grote naam: Steven Kruijswijk, de nummer drie van de voorbije Tour en bij Jumbo-Visma een belangrijke helper van kopman Primoz Roglic, stapte uit de race door knieproblemen.

Vlak voor de Puerto del Oronet won Wallays de tussensprint en meteen gingen ook de hemelsluizen open. Na de hitte van de voorbije dagen een welgekomen verfrissing en de regen zorgde ook voor de nodige voorzichtigheid in het peloton, waardoor de twee koplopers hun voorsprong van anderhalve minuut nog even konden vasthouden. Maar het was onbegonnen werk tegen een jagend peloton en op 18 kilometer van de finish werd Wallays als laatste ingerekend.

Fotofinish in aangekondigde massasprint

Op de lange, rechte wegen richting finale ging het tempo meteen fors de hoogte in en dat zorgde voor de nodige verbrokkeling in het peloton. De topsprinters lieten zich echter niet verrassen en zo leken we op weg naar de aangekondigde massasprint. Tot Rémi Cavagna wegsprong op iets meer dan vijf kilometer. Een ingestudeerd nummertje van Deceuninck-Quick Step en de Franse hardrijder pakte meteen een tiental seconden maar onder de rode vod van de slotkilometer werd hij toch weer ingerekend.

Dus werd er toch nog gespurt en Fabio Jakobsen van Deceuninck-Quick Step leek op weg naar de zege maar op de streep kwam Sam Bennett toch weer tot naast de Nederlandse kampioen. De fotofinish moest uitsluitsel brengen en die wees dan toch de 22-jarige Jakobsen uit als winnaar. Edward Theuns, maandag nog knap tweede, werd opnieuw beste Belg maar strandde deze keer op de zestiende plek vlak voor Tosh Van der Sande van Lotto-Soudal.

Foto: BELGA

De vijfde rit voert de renners woensdag over 170,7 kilometer van L’Eliana tot het Observatorio Astrofisico de Javalambre.

Uitslag:

1. Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) in 4:04:16

2. Sam Bennett (BORA - hansgrohe) z.t.

3. Max Walscheid (Team Sunweb)

4. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

5. Luka Mezgec (Mitchelton - Scott)

6. Marc Sarreau (Groupama - FDJ)

7. Szymon Sajnok (CCC Team)

8. Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data)

9. Jon Aberasturi (Caja Rural - Seguros RGA)

10. Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

Stand:

1. Nicolas Roche

(later meer)