Spanje behoudt zijn F1-race in langste seizoen aller tijden

De Grote Prijs van Spanje blijft in 2020 op de F1-kalender. De race nabij Barcelona, waar Max Verstappen zijn eerste F1-zege boekte, was lange tijd bedreigd en leek gedoemd te verdwijnen toen eerst het Vietnamese Hanoi en daarna het Nederlandse Zandvoort een contract kregen. Maar Barcelona is nu toch bevestigd, zij het slechts voor één jaar. Dat moet de tijd geven om de toekomst van de race te financieren. Door het wegvallen van de lokale held Fernando Alonso wordt dat almaar moeilijker.