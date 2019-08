Advocaat betwist moord op Nicky Verstappen, maar Jos Brech blijft in de cel

Op de Brunssummerheide in Nederlands-Limburg heeft het gerecht dinsdagvoormiddag een bezoek gebracht aan de plaats waar het lichaam van Nicky Verstappen gevonden werd. Na afloop van de schouw, verplaatste de groep zich om 15.30 uur naar de rechtbank in Maastricht voor het vervolg van de zitting. Die werd anderhalf uur later gesloten met de conclusie dat verdachte Jos Brech voorlopig in de cel blijft.