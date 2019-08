Kim Kardashian verandert naam van shapewear na storm van kritiek

De zakenvrouw in Kim Kardashian speelt graag met haar eigen voornaam om haar merken en creatieve projecten aan te prijzen. Dat was niet anders toen ze in juni besloot om een lijn corrigerend ondergoed - kortweg shapewear genoemd - op de markt te brengen. Ze koos voor de woordspeling ‘Kimono’, maar de term schoot in het verkeerde keelgat bij veel Japanners.

In het Aziatische land vonden ze het absoluut niet kunnen dat haar ondergoed onder dezelfde noemer werd verkocht als de originele kimono, het gewaad dat wordt beschouwd als de Japanse nationale outfit en een eeuwenoude geschiedenis met zich meedraagt. Het gevolg? Vurig protest onder de speciale hashtag #kimohno.

Feedback van fans

De kritiek deed Kim Kardashian nadenken en nu heeft de 38-jarige ster de naam van haar lijn aangepast naar SKIMS Solutionwear - waarin haar voornaam ook duidelijk verwerkt zit. “Mijn fans en volgers zijn een grote inspiratiebron voor mij. Ik luister altijd haar hun feedback en meningen. Ik ben ontzettend blij dat zij hun ideeën voor een nieuwe merknaam met me hebben gedeeld. Na lang wikken en wegen presenteer ik jullie nu vol trots SKIMS Solutionwear”, staat er te lezen op haar Twitterpagina. De collectie is vanaf 10 september wereldwijd verkrijgbaar via de officiële site.

My fans and followers are a huge inspiration to me – I’m always listening to their feedback and opinions, and am so grateful they shared their ideas for a new brand name. After much thought and consideration, I’m excited to announce the launch of SKIMS Solutionwear™ pic.twitter.com/3bV5MwblDr