Koppel dient dan toch geen klacht in voor huis vol papiersnippers na trouw

Kimberly De Vis en Jonas De Mits zullen hun huwelijksnacht nooit meer vergeten. Al zal het niet zijn om de meest voor de hand liggende reden. Na hun bruiloft trof het koppel een ware ravage aan in hun woning in Renning in Waarschoot. Het nieuws raakte maandag bekend en verspreidde zich als een lopend vuurtje. De vrienden van Kimberly en Jonas hadden gezworen dat ze niets te maken hadden bij het incident.