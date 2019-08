Koerdische strijders trekken zich terug van Turkse grens

De lokale Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië hebben dinsdag aangekondigd dat hun troepen de terugtrekking van posities aan de grens met Turkije hebben aangevat. De terugtrekking kadert in de installatie van een veiligheidszone die Turkse en Amerikaanse militairen begin deze maand hadden afgesproken.

In een mededeling zeggen de Koerdische autoriteiten dat zaterdag is begonnen met de “eerste praktische stappen” in de sector van Ras al-Ain. Sommige eenheden van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) hebben zich teruggetrokken en zware wapens zijn er weggehaald.

Engagement

Volgens de Koerden hebben hun strijders maandag al gelijkaardige stappen gezet in Tal Abyad. “Dit toont dat we ons engagement ernstig nemen”, aldus de mededeling.

De YPG is de belangrijkste Koerdische militie in Syrië én een bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen Islamitische Staat. Hun aanwezigheid aan de grens zorgde echter voor nervositeit bij president Recep Tayyip Erdogan. Hij dreigde met een offensief tegen de groepering, die Ankara als “terroristisch” bestempelt.

Onduidelijkheid

Begin deze maand sloten Washington en Ankara een akkoord over een veiligheidszone tussen Turkije en de sectoren in Syrië die worden gecontroleerd door de YPG. Het is echter nog niet helemaal duidelijk hoe diep in Syrië die zone precies moet reiken. Ook over de precieze timing bestaat onduidelijkheid. Een Turks-Amerikaans operatiecentrum, dat op de uitvoering van het akkoord moet toezien, is wel reeds helemaal operationeel, zo verzekert Ankara.

Het Syrische regime van Bashar al-Assad verwerpt het akkoord. Volgens Damascus dient het initiatief enkel de “expansionistische ambities van Turkije”.