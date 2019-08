Waalse minister schrapt omstreden functie

Waals minister van Binnenlands Bestuur Valérie De Bue (MR) schrapt de functie van algemeen adviseur bij de Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC). De post was beloofd aan Thomas Salden, de adjunct-secretaris-generaal van de MR en tevens de halfbroer van voormalig voorzitter Olivier Chastel. Dat schrijft Le Soir dinsdag.

Over de nieuwe functie binnen de ziekenhuisintercommunale was deining ontstaan. Er was sprake van een jaarloon van meer dan 200.000 euro bruto terwijl de job overbodig leek. Bovendien leek ze op maat geschreven van Saldon, schrijft de krant.

Ambtenarij

De minister haalt in haar beslissing verscheidene opmerkelijke elementen aan. Zo was er geen diplomavereiste terwijl de algemeen adviseur in principe de nummer twee binnen de structuur zou zijn. Er werden ook enkel mensen met ervaring binnen de ambtenarij toegelaten en de termijn om een kandidatuur in te dienen werd teruggeschroefd naar negen dagen.

De Bue schrapt ook de benoeming van Salden binnen de raad van bestuur van de intercommunale. Hij zetelt er als onafhankelijk bestuurder en niet als lid van de gemeente- of OCMW-raad, en heeft er de post van ondervoorzitter gekregen. En dat terwijl hij volgens de minister niet voldoet aan de voorwaarden om als onafhankelijk bestuurder te zetelen.

Directielonen

De raad van bestuur had ook een verhoging van de directielonen goedgekeurd. Die beslissing gaat eveneens op de schop omdat er geen overleg met de vakbonden aan vooraf was gegaan.