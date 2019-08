TREND. De herfst van het jeansjasje, maar dan anders

Wie inspiratie van street stylers wil opdoen tijdens het aanleggen van de herfstgarderobe, doet er goed aan om een jeansjasje te scoren. Maar ga niet voor een standaard model in typisch jeansblauw. Het denim jasje van komende herfst is er eentje met een patroon of een opvallende kleur - zelfs wit kan in het najaar nog.

Wat draag je als de hittegolven achter de rug zijn, maar het nog niet echt koud is om je herfstjas uit de kast te halen? Een jeansjas is een perfecte keuze. Dit ideale kledingstuk voor het tussenseizoen mag dit meer dan ooit opvallen.

Ga voor een (vintage) exemplaar met een patroon of schuw geen felle kleuren zoals rood of roze. Zolang je blauw links laat liggen, ben je on trend. Qua snit heb je de volledige vrijheid, zo toonden fashionista’s reeds in de straten van modesteden Milaan, New York, Londen en Parijs. Alles kan: van oversized tot cropped.

Outfitinspiratie: combineer een effen, kleurrijk jasje met een herfstige jurk waarin dezelfde tint terugkomt. Of ga voor denim met denim zoals het hoort door een broek met hoge taille en jasje in exact dezelfde keur te dragen. Met een rolkraagtop geef je de look een extra vleugje jaren 80 mee.

roze jas - Mustang - 99,95 euro / muntgroen jasje - Weekday - 60 euro / jas met luipaardmotief - LTB - 74,95 euro / militair jasje - Zara - 39,95 euro / rood jasje - H&M+ - 29,99 euro /