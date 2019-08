Ze wilde nooit boerin worden, tot haar man stierf en iemand voor de dieren moest zorgen

“Boerin Catherine”, dat zag ze niet zitten. Ze was liever “juf Catherine”, de koeienstallen waren het terrein van haar man. Maar toen hij stierf, moest ze kiezen: de boerderij sluiten of zelf de stal in. Samen met haar dochters koos ze voor dat laatste. Een jaar later durven ze te zeggen: “Het lukt.” Dit weekend viert de gemeente ‘Glabbeek proeft’, een eerbetoon aan het fruit, maar deze keer ook aan Catherine, haar dochters en hun koeien.