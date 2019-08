Medewerkers van Halve Maan betrappen minderjarige dieven

Diest -

Op de parking van recreatiedomein Halve Maan aan de Omer Vanaudenhovelaan hebben medewerkers van het domein maandagnamiddag rond 16.30 uur drie minderjarige jongeren betrapt die een ruit van een auto hadden ingeslagen. Zij konden de jongeren staande houden tot de opgeroepen politie ter plaatse was. De agenten namen de jongeren voor ondervraging mee naar het politiekantoor. Eén dader, een 17-jarige jongen uit Grimbergen, mocht na verhoor beschikken. De twee andere daders, een 16-jarige en een 17-jarige, beiden uit Etterbeek, zijn van hun vrijheid beroofd en zijn voorgeleid bij de jeugdrechter in Brussel. Tijdens de vakantie zakken geregeld groepjes jongeren uit het Brusselse naar de Halve Maan af. Zij zorgen er geregeld voor problemen in maar vooral rond het domein. De politie Demerdal houdt daarom onder meer preventieve controles op de treinen naar Diest.