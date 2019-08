Alken - Een 82-jarige man uit Herent is dinsdagmiddag ter hoogte van de Remysite in Wijgmaal (Leuven) met zijn auto frontaal ingereden op een vrachtwagen bestuurd door een 28-jarige uit Alken. Volgens de Leuvense politie had de bejaarde zijn bocht nogal breed genomen waardoor hij op het andere baanvak belandde met de aanrijding tot gevolg. De bejaarde kwam er als bij wonder met lichte verwondingen vanaf.