Schotland mist geblesseerde Arsenal-verdediger Kieran Tierney tegen de Rode Duivels

De Schotse bondscoach Steve Clarke heeft dinsdag zijn 24-koppige selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland (6 september) en België (9 september).

Beide duels worden in Hampden Park afgewerkt en zijn voor de Schotten cruciaal in de EK-kwalificaties. Nadien vier speeldagen staat Schotland immers pas op de vierde plaats, met zes punten. Enkel de top twee kwalificeert zich voor het EK, dat komend jaar gespeeld wordt. De Rode Duivels staan met het maximum van de punten aan de leiding en trekken voor hun bezoek aan Glasgow eerst nog langs voetbaldwerg San Marino. Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez in Tubeke zijn selectie bekend.

Bij Schotland keren Robert Snodgrass en Steven Naismith terug in de selectie. Scott McKenna, Kieran Tierney en John Souttar zijn er door een blessure niet bij. Ook Celtic-aanvaller Leigh Griffiths ontbreekt. Met Portsmouth-doelman Craig MacGillivray zit er ook een debutant in de selectie.

Doelmannen:

Craig MacGillivray (Portsmouth), David Marshall (Wigan Athletic), Jon McLaughlin (Sunderland)

Verdedigers:

Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich City), Charlie Mulgrew (Wigan Athletic), Stephen O’Donnell (Kilmarnock), Liam Palmer (Sheffield Wednesday), Andrew Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Kilmarnock)

Middenvelders:

Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United), Robert Snodgrass (West Ham)

Aanvallers:

James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (AFC Bournemouth), Oliver McBurnie (Sheffield United), Steven Naismith (Heart of Midlothian), Matt Phillips (West Bromwich Albion), Johnny Russell (Sporting Kansas City)