Britse socialisten willen oppositiefront vormen tegen ‘no deal’-Brexit

In Groot-Brittannië heeft Labour-leider Jeremy Corbyn dinsdag andere oppositieleiders uitgenodigd om samen front te vormen tegen een ongeordend vertrek uit de Europese Unie. Corbyn zelf zint op een motie van wantrouwen tegen premier Boris Johnson, maar de socialistische oppositieleider is volgens de uitnodigingsbrief bereid ook andere opties te bespreken.

Corbyn pleegt dinsdag in zijn bureau in het Britse parlement overleg met andere oppositieleiders om een strategie tegen een ongeordend vertrek uit te werken. In de krant The Independent zwoer hij alvast ...