Schuttersgilde St. Amandus Kleine Spouwen heeft fantastisch seizoen achter de rug

Bilzen - Deze zomer schitterde de club in alle afdelingen in de Schuttersverstandhouding Zand & Leemstreek.

Lambert Castro werd kampioen senioren, Bart Bielen behaalde de tweede plaats alle leeftijden, een derde plaats voor Rita Heeren bij senioren dames en Marc Meyers won derde plaats koning. Miranda Van Tulden bereikte een unicum en werd voor de derde keer op rij Provinciaal Keizerin. Marc Meyers werd koning Provinciaal.

Het Juweel van Zandleem werd ook voor het derde jaar op rij gewonnen. Dit is een wedstrijd buiten het kampioenschap over twee dagen en met acht personen. Het voorbije weekend hebben de schutters en schutsters weer hun beste beentje voorgezet bij de laatste wedstrijd van het seizoen in Zutendaal: A-ploeg kampioen, B-ploeg kampioen en de C-ploeg werd tweede. Proficiat aan al de schutters.

De afsluiter van het schietseizoen 2019, de beker van Bilzen, heeft plaats aan de schietstand van St.Blasius Rijkhoven op zondag 1 september a.s. De Gildedag start met een eucharistieviering in de kerk O.L.Vrouw-Geboorte in de landcommanderij van Alden Biesen in Rijkhoven om 9.30 uur. Aansluitend wordt er in optocht gewandeld door de schutters en schutsters, koningen, koninginnen, keizers en keizerinnen in volle ornaat naar de schietaccommodatie van Rijkhoven.