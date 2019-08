Bijna helft van ongevallen met kinderen en jongeren gebeurt op weg van en naar school

Van 2014 tot 2018 waren 35.000 kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar betrokken bij een letselongeval. Bijna de helft daarvan, meer dan 15.000 slachtoffers, was op weg van of naar school. Dat blijkt dinsdag uit een nieuwe statistische analyse van Vias. De organisatie raadt ouders aan de route naar school goed in te oefenen met hun kind, voor ze het zelfstandig naar school laten gaan.