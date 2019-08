Slakken meegenomen aan De Plas voor onderzoek na zwemverbod

Dinsdagvoormiddag heeft het Instituut voor Tropische Geneeskunde verschillende waterslakken meegenomen uit De Plas in Kelchterhoef. Verder onderzoek moet uitwijzen of zij aan de basis liggen van de zwemmersjeuk waar meerdere bezoekers de afgelopen dagen mee sukkelden. Het zwemverbod wordt alvast goed opgevolgd.

Maandag besloot de gemeente Houthalen-Helchteren om een tijdelijk zwemverbod af te kondigen in De Plas in Kelchterhoef. Verschillende zwemmers hadden geklaagd over jeuk na het zwemmen.

Dinsdag kwam het ...