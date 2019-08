Man in ‘mankini’ snort op elektrische step door Brusselse tunnels

Een onbekende man in een ‘mankini’ is afgelopen weekend gefilmd terwijl hij op een elektrische step door Brussel reed. De man lijkt reclame te maken voor ‘Jump IT’, de eerste Belgische school voor stuntmannen en -vrouwen, maar begaat met zijn stunt een verkeersovertreding. “De Brusselse tunnels zijn uitsluitend autowegen”, aldus verkeersinstituut VIAS. “Fietsen of steps mogen daar niet rijden. Zo’n step is bovendien geen speeltuig.”

VIAS raadt bestuurders van elektrische steps ten stelligste af om door de Brusselse tunnels te rijden, iets wat volgens het instituut regelmatig gebeurt. “We zien niet vaak fietsers die zich in de tunnels wagen, maar het komt meer en meer voor dat personen op elektrische steps dat wel doen. Dat is een verkeersinbreuk van de eerste graad, daarop staat een boete van 58 euro.”

Zich met in een mankini - het badpak voor mannen dat bekend werd door het fictionele figuurtje Borat - in het verkeer begeven, is niet specifiek verboden door de verkeerswet. Het kan echter wel een inbreuk zijn tegen lokale regels. Aan de kust mogen strandgangers immers ook niet altijd in strandkledij op de dijk rondkuieren. “Bovendien kan hij zich ernstig verwonden, mocht hij ten val komen”, klinkt het nog bij het VIAS.

Zone dertig

Jump IT - volgens de website de allereerste Belgische stuntschool - deelde de opmerkelijke beelden op hun Facebookpagina, maar verklaren dat ze niet zelf achter de actie zitten. “Deze fan - blijkbaar een beetje gek - stuurde deze video om zijn liefde voor Jump IT te tonen”, luidt het bijschrift. “Hoewel we er niet om hebben gevraagd, kunnen we niet anders dan de beelden delen.”

De video werd intussen al duizenden keren bekeken. “Hij houdt zich in ieder geval aan de zone dertig”, aldus een reactie op het fragment. “Waarschijnlijk als enige van alle weggebruikers die door die tunnels rijden.”

