Adriaan Van den Hoof niet langer samen met vriendin Charlotte

Adriaan Van den Hoof (46) is niet langer samen met zijn vriendin Charlotte Van Looy (26). Dat schrijft Dag Allemaal.

Het koppel was samen sinds 2017. Van den Hoof was toen anderhalf jaar single na zijn breuk met actrice Tatyana Beloy, Van Looy was studente marketing en communicatie en zong bij het Scala-koor. Ondanks de aanvankelijke kritiek op het leeftijdsverschil tussen de twee, waren ze nu toch al twee jaar samen.

Maar daar is nu dus een einde aan gekomen, bevestigt Van Looy, die net het boek ‘Wij, Millenials’ op de markt bracht. Daarin gaat ze op zoek naar geluk. Ook Van den Hoof gaat het dezer dagen professioneel voor de markt: na het succesvolle spelprogramma ‘Switch’ dat deze zomer op één liep, staan nu de theater voorstelling ‘Ja, maar eerst een diploma’ en een nieuw seizoen van ‘Sorry Voor Alles’ op de planning.