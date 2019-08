Europese jongerenontmoeting in partnerstad Detmold

Hasselt - Van 17 tot 24 augustus kwamen 45 jongeren uit negen landen samen in de Duitse partnerstad Detmold. Deze internationale bijeenkomst, gesubsidieerd door de Europese Unie, had ditmaal als thema ‘water’. Ook jongeren uit Hasselt waren present.

Door de tropische temperaturen van de laatste dagen was het meteen duidelijk hoe groot het belang van drinkbaar water is, nu en zeker ook in de toekomst. Momenteel zijn er heel wat landen in de wereld die grote waterproblemen hebben en het zal er niet op beteren, gezien de klimaatproblemen. Ook in ons land wordt regelmatig opgeroepen om zuinig te zijn met water.

De 16 tot 18-jarigen konden tijdens een welgevuld en gevarieerd programma ervaringen uitwisselen, kritische onderzoeken doen in workshops, games, paneldiscussies, groepswerk en discussies met experts. Het was alleszins een leerrijke ervaring die de Hasseltse delegatie opdeden samen met jongeren uit Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Litouwen, Polen, Oekraïne en Duitsland.

(Foto: Pressedienst Stadt Detmold)