Dirk Van Tichelt strandt in openingsronde WK judo

Dirk Van Tichelt (-73 kg) is er dinsdag niet in geslaagd de eerste ronde op het WK judo in het Japanse Tokio te overleven. De ‘Beer van Brecht’ (IJF 54), op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro nog goed voor olympisch brons, moest in ronde één buigen voor de Oostenrijker Lukas Reiter (IJF 75).

De 35-jarige Van Tichelt gaf een sterke indruk bij zijn wederoptreden na negen maanden blessureleed, maar door gebrek aan wedstrijdritme raakte hij niet voorbij Reiter. De wedstrijdhonger was duidelijk groot bij Van Tichelt, want binnen de minuut trachtte hij het af te maken tegen de 12 jaar jongere Oostenrijker. Twee keer op rij trachtte hij hem al liftend plat op de rug te krijgen maar Reiter was sterk genoeg om overeind te blijven. De opponent van Van Tichelt bleek ook een heel sterke grip aan de onderkant van de mouwen te hebben en dat leverde hem rond de derde minuut van de wedstrijd twee waza-ari’s op. Exit Van Tichelt dus.

Ook Mina Libeer (-57 kg) sneuvelde dinsdag in ronde 1. De kamp tussen de 21-jarige Libeer (IJF 32) en de ervaren Française Hélène Receveaux (IJF 12) werd beslecht in anderhalve minuut. De Gentse kon zich nog wel uit een eerste houdgreep loswrikken maar de tweede werd haar fataal.